TÜBİTAK'tan Karadeniz'deki üniversitelere 70,9 milyon lira destek

Temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek, genç araştırmacıları teşvik etmek ve özendirmek amacıyla 1963’te kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemeye devam ediyor.

TÜBİTAK'ın ‘Üniversiteler Bazında Genel Akademik Destek İstatistikleri’nden yapılan derlemeye göre, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 7 devlet üniversitesi tarafından 2007-2016 döneminde Kuruma çeşitli alanlarda 2 bin 168 proje sunuldu.

Bu projelerden 384'ünü destekleyen TÜBİTAK, üniversitelere 70 milyon 949 bin 450 lira aktardı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), bölgedeki üniversiteler arasında hem önerdiği ve kabul ettirdiği proje sayısı hem de aktarılan kaynak miktarı bakımından birinci sırada yer aldı.

KTÜ'nün ardından aldıkları kaynağın miktarı bakımından üniversiteler; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi şeklinde sıralandı.

KTÜ'nün önerdiği 1.249 projeden 252'sini kabul eden TÜBİTAK, bunlar için 48 milyon 635 bin 738 lira destek sağladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin önerdiği 368 projeden kabul gören 57'si için de 11 milyon 49 bin 52 lira destek aktarıldı.

Kurumun 3 milyon 388 bin 217 lira aktardığı Gümüşhane Üniversitesinin sunduğu 126 projeden 22'si desteklenmeye değer görüldü.

Ordu Üniversitesi söz konusu dönemde 182 proje sundu. Üniversitenin kabul edilen 25 projesi için 3 milyon 231 bin 168 lira destek verildi.

TÜBİTAK, 10 yılda Artvin Çoruh Üniversitesi’ne 2 milyon 894 bin 636 lira, Giresun Üniversitesine 1 milyon 374 bin 746 lira ve Bayburt Üniversitesi’ne 375 bin 893 lira kaynak aktardı.