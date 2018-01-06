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    TÜBİTAK’tan İTÜ’lü akademisyene ödül

    Hürriyet Eğitim
    06.01.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

    İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, TÜBİTAK tarafından her yıl verilen Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında ‘Teşvik Ödülü’nü aldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde düzenlenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerinin de yer aldığı törende bu yıl 4 Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sahiplerini buldu.

    Bilim Ödülü Kategorisinde TÜBİTAK tarafından 2017 yılı Mühendislik Bölümü alanında “Endokrin bozucu kanserojen maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ve nano partiküllerin kullanıldığı teknolojilerle giderimi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalarıyla “Teşvik Ödülü” almaya hak kazanan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Törende ödül almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarına bundan sonraki çalışmalarında başarı dileyerek, “Kendilerinden ülkemizin önünü açacak, bilim dünyasına yön verecek çok daha büyük başarılar beklediğimizi de özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.

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