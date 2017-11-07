TÜBİTAK'ın milli işletim sistemi Türkiye geneline yayılıyor

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO toplantı salonundaki imza töreninden önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 15 yılda ekonomik, politik ve sosyal alanlarda elde ettiği başarılar ve kazanımlarla dünyada gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaştığını söyledi.

Milli üretim ile dışa bağımlılığı azaltma hedefinde olan Türkiye'nin bilişim teknolojilerinde de bu anlayışla hareket ederek önemli kazanımlar sağladığını belirten Hiçyılmaz, "PARDUS işletim sistemi projesi, bilişim teknolojilerinde ülkemizin geldiği yeni aşamaların en iyi göstergelerinden biridir. PARDUS'un rekabet edilebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilebilmesi için TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde 2003 yılından bu tarafa başarılı çalışmalar yürütülmektedir." dedi.

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde verilen doğrudan ya da dolaylı destek sayesinde bugüne kadar 15 binden fazla bilgisayarın milli işletim sistemi PARDUS'a dönüşümünün sağlandığını anımsatan Hiçyılmaz, şunları kaydetti:

"Biz de KTO olarak bu dönüşüme katkı sağlamak ve PARDUS işletim sisteminin Kayseri'de yaygılaştırılması için TÜBİTAK ile iş birliği protokolü imzalıyoruz. TOBB'a bağlı ticaret odaları arasında TÜBİTAK ile PARDUS'la ilgili olarak protokol yapan ilk oda olduğumuzu da buradan vurgulamak istiyorum. TÜBİTAK'ın desteği ile öncelikle şehrimizdeki bilişim firmalarının PARDUS işletim sistemi konusunda bilgilendirilmesini, uzmanlaştırılmasını hedeflemekteyiz. PARDUS işletim sisteminin yaygılaştırılması kapsamında eğitimler, seminerler ve tanıtım faaliyetleri düzenleyeceğiz. Üyelerimizin bu sisteme geçişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması için de çalışmalar yürüteceğiz. KTO olarak biz de aşama aşama işletim sisteminde PARDUS'a geçmeyi planlıyoruz."

TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirad Satoğlu da projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılında başbakanlığı döneminde verdiği talimat doğrultusunda hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bu dönemden itibaren yapılan çalışmalar neticesinde programın ilk sürümünün 2005 yılında çıkarıldığını aktaran Satoğlu, bu projedeki en önemli hedefin PARDUS'un öncelikle kamu kurumlarında yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

PARDUS'un e-devlet ve siber güvenlik eylem planlarında yerini bulduğunu dile getiren Satoğlu, şöyle devam etti:

"Siber güvenlik olarak daha korunaklı bir işletim sistemi olması, virüslere, zararlı yazılımlara karşı koruma sağlıyor olması açısından bu sistem çok önemli. PARDUS ayrıca bilişim sektöründe çok başarılı firmalar olmasına rağmen kamuda ses getiren bir noktaya gelmiştir. Geçtiğimiz ay belediyelerle yapılan çalışmaların duyurusu yapıldı, kamu hastaneleriyle yapılan çalışmalarımız var. Ayrıca Ankara'da birkaç bakanlıkla çalışmalarımız var fakat özel sektörle yaptığımız en kapsamlı protokolü Kayseri Ticaret Odası ile yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. PARDUS'un sadece kamu desteği ile değil, özel sektörle birlikte kendi ayaklarının üzerinde durabileceğinin bundan büyük bir göstergesi olamaz."

Konuşmaların ardından PARDUS işletim sisteminin Kayseri'de yaygınlaştırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Törene Pardus Proje Yürütücüsü Cengiz Çelik, KTO Meclis Üyesi Tarık Yüce, KTO 9. Meslek Komitesi Başkanı Namık Kemal Yektin ve komite üyeleri katıldı.