TÜBİTAK ön ayak oluyor, yerli el protezi üretmeye başlıyor!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle yerli el protezi üretecek.

İKÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İşler'in "Ampütasyon Derecesine Göre Ayarlanabilir Elektronik Kontrollü Protez El Tasarımı" projesi, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında 140 bin lira bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

İşler, üretim çalışmalarına Ege Üniversitesi Teknokenti'nde başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşler, Türkiye'de senelik protez el ihtiyacının 100 binlerin üzerinde olduğunu, dar gelirli vatandaşların maddi imkansızlıklar nedeniyle fonksiyonelliği yetersiz alt teknolojideki ürünleri kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Protezde sadece gaziler için yüzde 100 ödeme yapıldığına işaret eden İşler, iş kazası veya hastalık nedeniyle elini kaybedenler için ise bunun belirli miktarının karşılandığını bildirdi.





Piyasadaki ürünlere nazaran daha düşük maliyetli, kişinin organ kaybı durumuna göre ayarlanabilen protez elin üzerinde 2013'ten beri çalıştığını kaydeden İşler, "Ürünümüzü, SGK'nın ödeme limitlerinin altında kalacak şekilde ancak kaliteden ödün vermeden, üst kalitede bir ürün olarak tasarlıyoruz. Protez eli, 2018'in ilk yarısında piyasaya çıkabilecek teknik donanıma hazır hale getireceğiz. 2019 itibarıyla da piyasaya sürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretimin tamamının Türkiye'de yapılacağını belirten İşler, şöyle devam etti:

"Bazı parçaları yurt dışından temin edeceğiz. Tasarladığımız protez, işlevsellik anlamında üst segmentte bir ürün olacak. Parçaların arızası söz konusu olduğunda da bazı parçalar, 3D teknolojisiyle evde basılabilir kolaylıkta olacak. Ülkemizde 3D yazıcıların yaygınlaşmasıyla markette bile parçası çoğaltılabilecek. Bu da yurt dışına parça gönderilip bekleme aşamasını engelleyecek. 10 yılda parça arızalarına ödenen para, ürüne ödenen miktar kadar olabilmektedir."

Ürünle ilgili üretim bandı kurulması halinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 5 milyon, KOSGEB'in de 800 bin liraya kadar hibe destekleri sağladığını bildiren İşler, prototipin hazırlanmasının hemen ardından oluşturulacak üretim bandıyla, ilk etapta yıllık bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.