TÜBİTAK, APSCO'ya uydu geliştirecek 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Türkiye'nin de üye olduğu Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütünün (APSCO) ‘Öğrenci Küçük Uydu Projesi’ kapsamında bir mikro uydu ve iki küpsat (küp uydu) geliştirileceğini belirtti. Ergin, "Projedeki küpsatlardan birisini TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, üniversitelerimizle birlikte yapacak" dedi.

Prof. Dr. Ergin, TÜBİTAK'ın ‘Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü’ faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yaptı. APSCO'ya Türkiye, Bangladeş, Çin, İran, Moğolistan, Pakistan, Peru ve Tayland'ın üye olduğunu ifade eden Ergin, üye ülkelerce, uzay bilim ve teknolojisinin barışçıl amaçlarla kullanımına dair iş birliği programlarının desteklenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arası iş birliğinin iyileştirilmesi, uzay politikalarının değerlendirilmesi, uygulanması ve sanayileştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığını anlattı.

APSCO'ya verilen desteklerin yüzde 18'inin Çin, yüzde 16,5'inin Türkiye tarafından sağlandığını, diğer ülkelerin ise gayri safi milli hasılaları ve kişi başına düşen milli gelirleriyle orantılı olarak hesaplanan tutarlarda mali katkı sunduğunu söyledi.

"APSCO'NUN 2018-2020 FAALİYET PLANI BELİRLENDİ"

Örgütün, her yıl düzenli olarak toplandığını belirten Ergin, her sene farklı bir ülkede düzenlenen konsey toplantılarına üye ülkelerden bakan, bakan yardımcısı ve uzay ajansları başkanlarının katıldığını söyledi.

Merkezi Çin'de bulunan APSCO'nun geçen yılki toplantısının İstanbul'da gerçekleştirildiğini anlatan Ergin, bu yıl düzenlenen 11. Konsey Toplantısının İran'ın başkenti Tahran'da yapıldığını belirtti.

Ergin, geçen yılla ilgili sunulan teknik raporların ardından, stratejik planlama ve program yönetimi, idari ve mali işlerle ilgili sunumların yapıldığını söyleyerek, "Toplantıda 2018 bütçesi, yeni yönetmelikler ve 2018-2020 faaliyet planı görüşülerek onaylandı. 2018’de Pekin'de APSCO'nun 10’uncu yıl kutlamaları için bakan düzeyinde katılımlı bir program yapılmasına karar verildi" diye konuştu.

"TÜRKİYE-APSCO ORTAK PROJELERİ"

Örgüte üye ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda uzay alanında eğitim bursları verildiğini, ortak projeler, çalıştaylar, eğitimler düzenlendiğini ve uydu verilerinin paylaşıldığını belirten Ergin, bu kapsamda Türkiye'den 7 öğrencinin de yüksek lisans ve doktora bursu alarak Pekin'deki Beihang Üniversitesinde Uzay Teknolojileri ve Uygulamalarına yönelik eğitim gördüklerini söyledi.

Ergin, APSCO Türkiye iş birliğinin gün geçtikte daha da artırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin aktif yürütücü olduğu Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Radyometrik Kalibrasyon Projesi ile optik ve sentetik açıklıklı radar uydularının radyometrik kalibrasyonları konusunda uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Uygulamalı eğitimler, arazi çalışmaları, çalıştaylar ve bir sanal merkez üzerinden verilerin paylaşımı iş kalemlerinin tanımlandığı projenin üç yılda tamamlanması hedefleniyor. Türkiye'nin de yürütücü olduğu bir diğer proje Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Öğrenci Küçük Uydu Projesi kapsamında ise bir mikro uydu ve iki küpsat geliştirilecek. Projedeki küpsatlardan birisini TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, üniversitelerimizle birlikte yapacak. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Konsey Başkanlığı 2 yılda bir üye ülkeler arasında değişiyor. Gelecek dönem başkanlık Moğolistan'a geçecek.”