TÜBİTAK 'açık belge formatı' için düğmeye bastı

TÜBİTAK, milli işletim sistemi dönüşümünün önemli unsurlarından olan "açık belge formatı" ve bunu kullanabilen ofis yazılımlarına geçişte önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.



Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital ortamda hazırlanan belge ve dosyaların bir formatı olduğunu ve bunlar üzerinde işlem yapabilmek için belirli programlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Örneğin, Microsoft Office'te hazırlanan bir çalışmanın "doc" ya da "docx" formatında biçimlendirildiğine işaret eden Ergin, bu formatların açık kaynaklı geliştirilmiş LibreOffice, OpenOffice ya da başka geliştiricilerinin geliştirdiği yazılımlarda açılmak istendiğinde zorluklar yaşandığını vurguladı. Ergin, şöyle devam etti:



"Bu durum bize şöyle bir bağımlılık getiriyor: Microsoft Office'te hazırlanmış dokümanları açmak istiyorsanız bu yazılımı almanız ve yıllık lisans ücreti ödemeniz lazım. Bir power point gösterimi yapacaksanız, hesaplama tablosu hazırlayacaksanız ya da bir doküman hazırlayıp sunacaksınız belirlenmiş Open Document Format (ODF-Açık Belge Formatı) gibi dünya çapında standartlar var. Buna geçtiğimiz takdirde ofis yazılımlarında Microsoft ya da Mac bağımlılığımızı minimize etmiş olacağız."



Ergin, bu konuda standartlar bulunmasına, adımlar atılmasına rağmen yurt dışına bağımlılığın azaltılması noktasında beklenen ilerlemelerin kaydedilemediğini dile getirdi.



TÜBİTAK çevresini dönüştürecek



TÜBİTAK olarak bu konuda inisiyatif almaya karar verdiklerini belirten Ergin, şunları kaydetti:



"TÜBİTAK'a yılda ortalama 30 bin proje değerlendirme başvurusu geliyor. Bunun için arkamızda 20-30 bin kişilik bir orduyla değerlendirmeyi yapıyoruz. Muhasebe tabloları var, envanterler tutuyoruz, sunumlar hazırlanıyor yani çok büyük bir hacmimiz var. 'ODF formatına geçiyoruz' diye ifade edeceğiz. Öncelikle kendi iç işlerimizde açık doküman formatını benimseyeceğiz. Microsoft, Mac kullanan da bunu açabilecek ama bunların dışındaki açık kaynak kodlu yazılımlarla bize doküman yollayıp alacak olanlar bunu kullanabilecekler. Yeter ki ben kendi bünyemde açık kaynak tabanlı formata geçmiş olayım. Bunu 6 ayda kendi bünyemizde oturttuktan sonra 2018'in ortasından itibaren TÜBİTAK ile yapılacak bütün yazışmalarda ve bilgi formatlarında office formatlarını artık reddedeceğiz. Bundan sonra açık doküman formatına geçtiğimizi ilan edeceğiz. Proje başvurusunda bulunan, bizim adımıza hakemlik ya da değerlendirme yapan, konferanslarımıza katılanların sunumlarını açık belge formatında isteyeceğiz."



Ergin, ofis yazılımlarının belli markalarla anılır hale geldiğine dikkati çekerek, "Bağımlılık getiren yazılımların yerine ikame bir şeyler koymamız lazım. O yüzden açık doküman formatına geçip, etrafımızı da bu formatı kullanmayı teşvik edeceğiz." dedi.



Sıkıntıları aşmak için ipuçları hazırlandı



Bu dönüşümün "parmak şıklatarak" olamayacağını vurgulayan Ergin, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin bu konuda bir web sitesi hazırladığını söyledi.



Tüm kullanıcılar için ODF formatında yaşanan sıkıntıların nasıl aşılabileceğine ilişkin ipuçlarına yer verdiklerini ifade eden Ergin, bu çabaların sonunda topyekun bir dönüşüm ve göç gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.