TÜBİTAK 4006 nedir, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrı programı, 5 - 12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek

öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır. 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile hedeflenen genel amaçlar edilerek hazırlanmış projelerden oluşan ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde düzenlenen proje sergileri 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında yer alabilir.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı için, 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları 18 Nisan 2018– 1 Haziran 2018 tarihleri arasında bir veya iki gün olacak şekilde her okulun kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilir. şunlardır:

Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi,Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, Bilim kültürünün yaygınlaştırılması, Okul ortamının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi, Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması,

Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması, Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.

3. ÇAĞRI KAPSAMI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulu veya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje yapma süreçleri takip

4. BAŞVURU KOŞULLARI

1. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 -TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na başvuru yapabilir.

2. Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru yapabilir.

3. Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları da 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları için başvuru yapabilir.

4. Özel okulların başvuruları kabul edilmemektedir.

5. Programa başvurular proje yürütücüsü tarafından yapılır. Başvuru yapan okulda veya BİLSEM’de kadrolu ya da tam zamanlı görevlendirilmiş bir öğretmen, proje yürütücüsü olabilir.

6. Okul / BİLSEM müdürü ve / veya müdür yardımcıları proje yürütücüsü olamaz.

7. Başvurular http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak (E-imza ihtiyacı olmadan) alınacak olup, sözleşmeler; desteklenmesine karar verilen proje sözleşmelerinin taraflarca imzaları, Başbakanlık koordinasyonu ile kamuda yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi“ çalışmaları doğrultusunda elektronik ortamda E-imza aracılığıyla yapılacaktır. Bu çerçevede sözleşmelerin imza süreçleri başlamadan önce, sözleşmelerde imzası alınacak olan okul müdürünün, İl / İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ve proje yürütücülerinin mutlaka “Kamu Sertifikasyon Merkezi”nden “Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)” almaları gerekmektedir.

8. Her okuldan ve BİLSEM’den sadece bir 4006 proje başvurusu yapılabilir.

9. 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları düzenlemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar (hizmet alanı 1, 2, 3, 4 için) ve BİLSEM’ler en az 20 proje sergilemelidir. Bu koşul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar için en az 10 proje, görme işitme ve zihinsel engelliler okulları için en az 5 proje olarak belirlenmiştir (robot kitleri ile proje yapmak isteyen okullar için de belirtilen koşullar geçerlidir).

10. Fuarda sergilenecek projelerin içerik bakımından türleri “Araştırma, Araştırma ve Geliştirme (Tasarım vb.), Bilgi Araştırma” projeleri olacaktır. Bu projelerden en az %50’si “araştırma” olmak zorundadır. (Görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları bu kuralların dışındadır.) Proje türleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, “http://www.bilimiz.tubitak.gov.tr” adresinde yer alan “Öğretmenler İçin TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu” isimli dokümanda mevcuttur.