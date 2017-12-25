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    TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 15:08 | Son Güncelleme:

    TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesinde yer alan tarihin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Okullarda bilimin gelişmesi ve öğrencilerin ufkunun ilerlemesi amacıyla büyük öneme sahip olan TÜBİTAK 4006 programı, sonuçları ile merakla bekleniyor. Peki, TÜBİTAK başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, bazı bilgiler

    TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden bugün yayınlanacak.

    TÜBİTAK 4006 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    “Bilim Fuarları” TÜBİTAK'ın tabiriyle; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim ve öğrenme metodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim fuarları, çevrenize bilimsel bir gözle bakmanızı sağlar, kendi yaratıcılığınızın farkına varmanıza, yeni beceriler geliştirmenize ve merak ettiğiniz konular hakkında bilgi sahibi olmanıza katkıda bulunur.

    Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden sonra, TÜBİTAK’ın belirlediği süre içerisinde proje yürütücüsünün, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresindeki “Başvuru’’
    bölümünden giriş yaparak, “4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları” nı takip edip, fuar sonuç raporu ve mali rapor bölümünü
    eksiksiz, düzgün ve doğru olarak doldurması gerekmektedir.

    Sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ve Bilim Fuarını değerlendiren izleyici raporunun olumlu
    olması halinde proje sonuçlanmış sayılır.

    İzleme raporu bulunmayan fuarların sonuçlandırılması, sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ilgili müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

    Etiketler: tübitak 4006 sonuçları
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