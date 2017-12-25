TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları açıklandı mı?

TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden bugün yayınlanacak.

TÜBİTAK 4006 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

“Bilim Fuarları” TÜBİTAK'ın tabiriyle; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim ve öğrenme metodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim fuarları, çevrenize bilimsel bir gözle bakmanızı sağlar, kendi yaratıcılığınızın farkına varmanıza, yeni beceriler geliştirmenize ve merak ettiğiniz konular hakkında bilgi sahibi olmanıza katkıda bulunur.

Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden sonra, TÜBİTAK’ın belirlediği süre içerisinde proje yürütücüsünün, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresindeki “Başvuru’’

bölümünden giriş yaparak, “4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları” nı takip edip, fuar sonuç raporu ve mali rapor bölümünü

eksiksiz, düzgün ve doğru olarak doldurması gerekmektedir.



Sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ve Bilim Fuarını değerlendiren izleyici raporunun olumlu

olması halinde proje sonuçlanmış sayılır.



İzleme raporu bulunmayan fuarların sonuçlandırılması, sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ilgili müdürlük tarafından gerçekleştirilir.