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    Tubidy Unlimited nedir? Nasıl kullanılır?

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 22:03 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 22:03

    Tubidy altın çağını yaşıyor. Hemen hemen gündemimize 2 yıl önce giren ve çıktığı günden bu yana tercih edilen Tubidy, yine en çok seçilen uygulamalar arasına giriyor. Müzikleri çevirmek isteyen kullanıcılar en çok Tubidy’i seçiyor. Peki Tubidy nedir ve nasıl kullanılır?

    Youtube içerisindeki tüm müzikleri bünyesinde bulunduran Tubidy, kullanıcısının istediği her müziği rahatlıkla indirmeye olanak veriyor. Bu sayede rakipleri arasından sıyrılarak daha popüler ve daha çok tercih edilerek hızla büyümeye devam ediyor. Sistemin alt yapısı sayesinde servise en yeni müzikler ve popüler şarkılar hemen yükleniyor. Tubidy'de tüm sanatçılara ait hem eski hem de yeni tüm albümlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Servis üzerinden aradığınız her tarzda müziği indirebiliyorsunuz. Özellikle Tubidy son zamanlarda yabancı dilde şarkılar, İlahi ve Slow müzik indirmek adına da kullanılıyor. Bu uygulamayı kullanabilmek için ilk olarak Tubidy sistemine kayıt olmak gerekiyor.

    Birçok kullanıcı müzik dinlemek ve beğendiği müzikleri, mp3 leri indirmek için internete girer. Bu konuyla ilgili internet ortamında birçok websitesi var ama bu websitelerinden maalesef sadece birkaçı güvenilir. Güvenilir bir müzik sitesinin zor bulunmasının yanısıra bir çoğumuz müzik dinlemek veya indirmek için internete girerken birtek bilgisayarımızdan değil aynı zamanda cep telefonlarımızdan da faydalanmaya başladık. İşte bu saydığım her iki duruma da hitap edebilen bir siteyi tanıtacağım bugün. Ücretsiz müzik indirebileceğiniz, ücretsiz mp3 indirebileceğiniz bir site olan tubidy, dünya genelindeki internet fenomenleri arasında çoktan yerini almış durumda. Ülkemizde de hızla yükselen bir arama hacmine sahip olan tubidy yakın zamanda herkesin kullandığı bir site olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

    Peki tubidy sitesinde neler yapabilirsiniz?

    Tubidy sitesinde aramalar yaparak dilediğiniz müziği, mp3 ü dinleyebilir, beğendiklerinizi istediğiniz formatta ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kullanımı çok basit olan bu sitede öncelikli olarak yapmanız gereken şey tubidy sitesine "Sign up for an account" kısmından üye olmak. Üye olduktan sonra tubidy site adresini sık kullananlara eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok kullanışlı bir site. Siteye kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra en üstteki "search" kısmına hangi şarkıyı, mp3 ü indirmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Çıkan sonuçlardan herhangi birinin üzerini tıkladığınızda size birçok formatta beğendiğiniz şarkıyı, mp3 ü, videoyu indirmek için alt alta alternatifler sunuyor. İstediğiniz formatı tıklıyarak müzik indirme işlemini tamamlıyorsunuz.

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