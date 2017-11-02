TÜBA'nın GEBİP ve TESEP 2018 ödül başvuruları başladı

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, 2001 yılından bu yana yürütülen GEBİP kapsamında 400'ün üzerinde üstün başarılı genç bilim insanının, 2008'den beri sürdürülen TESEP çerçevesinde ise 200'e yakın Türkçe bilimsel eserin ödüllendirildiğini belirtti.

Bu yıldan itibaren 39 olan başvuru yaş sınırını, anne olan kadın bilim insanları açısından her bir çocukları için birer yıl yükseltme kararı aldıklarına dikkati çeken Acar, şunları kaydetti:

"TÜBA olarak geçen yıl kaybettiğimiz TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca'nın adıyla, 2017'den itibaren sosyal bilimler alanında bir esere 'TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü' verme kararı aldık. Bu ödülün, hem merhum hocamızın hatırasına saygı hem de bilim insanlarımızı teşvik açısından özel bir değer taşıdığına inanıyoruz."





Acar, GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 20 binin yanı sıra her yıl tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 6 bin lira, ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 4 bin 500 liraya kadar ilave mali destek ve akademi üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlandığını kaydetti.

İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca, yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için bin 500 dolar karşılığı lira, Avrupa dışı ülkeler için 2 bin dolar karşılığı lira verildiğine değinen Acar, TESEP kapsamında da telif eserler için 20 bin lira ve Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) olarak ise telif eserlerde 7 bin lira ödül sunulduğunu aktardı.