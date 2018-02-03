Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tuba doktor saldırıya uğradı

    Tuba doktor saldırıya uğradı

    İHA
    03.02.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz’ın, dün gece görevi başında iki kadın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

    Edirne Tabip Odası Lokali'nde basın açıklaması yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu ve Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Özlem Önal, şiddete maruz kaldığı iddia edilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz’a sahip çıktı.

    Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, “Biz geçmiş olsun dileklerini istemiyoruz. Ya da başsağlığı dilemesinler yani. Göz göre göre ölümler bunlar arkadaşlar. Akşam o halde kadıncağız ‘ben iki hasta yatırdım’ diyor. 'Onlara ne olacak' diyor. Sedyede yüzü yara bere içinde” dedi.

    Aile hekimi Özlem Önal da “Herkes geçmiş olsun diyor. Geçmiş olsun demek kanıksama yani. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey olmuyor. Sonuçta biz sokakta şiddete uğramıyoruz. Sokakta uğrasanız o da bir kamu davası olabilir. Devleti temsil eden bir kurum var, devlet adına çalışan, kamu görevi gören meslektaşlarımız şiddete uğruyor. Bizim Sağlık Bakanlığından bir şey beklememiz en doğal hakkımız. İşini çok daha şevkle yapan insanların başına geliyor. En doğrusunu en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama halkımız da sağlık okur yazarlığı olmadığı için bilinç olmadığı için bilimsel bakıştan koparsanız böyle şeyler her yerde kaşımıza çıkacaktır. Bir an evvel ne yapılması gerekiyorsa yapılsın” şeklinde konuştu.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Edirne , Doktor , saldırı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri