TTNET AvantajlÄ± Paket!

TTNET Vitamin, sunduÄŸu sesli, gÃ¶rsel konu anlatÄ±mlarÄ±, Ã¼Ã§ boyutlu canlandÄ±rmalar ve interaktif etkinlikler ile Ã¶ÄŸrencinin tÃ¼m duy ularÄ±na hitap ederek aktif Ã¶ÄŸrenmeyi tetikler. TTNET Vitaminâ€™in bu Ã¶zellikleri, Ã¶ÄŸrencinin dikkatini Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recine odaklayabilmesini saÄŸlar. Ã–ÄŸrenciyi, kavramlarla konular arasÄ±nda iliÅŸki kurmaya yÃ¶nlendirerek motive eder ve harekete geÃ§irir.Â

BÃ¶ylece, en soyut kavramlar bile, Ã¶ÄŸrenci tarafÄ±ndan kolaylÄ±kla ve kalÄ±cÄ± olarak anlaÅŸÄ±lÄ±r. AyrÄ±ca TTNET Vitamin, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼fredatÄ±yla uyumludur. Ã‡ocuÄŸunuzun okuldaki derslerinde bire bir destekleyicidir.Â Â

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