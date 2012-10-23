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TTNET AvantajlÄ± Paket!

23.10.2012 - 10:26 | Son GÃ¼ncelleme:

TTNET AvantajlÄ± Paket ile ilkÃ¶ÄŸretim ve lise Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in sÄ±nÄ±rsÄ±z Vitamin kullanÄ±mÄ±, testler, sÄ±navlar, deneme sÄ±navlarÄ± ayda yalnÄ±zca 6 TL!

TTNET Vitamin, sunduÄŸu sesli, gÃ¶rsel konu anlatÄ±mlarÄ±, Ã¼Ã§ boyutlu canlandÄ±rmalar ve interaktif etkinlikler ile Ã¶ÄŸrencinin tÃ¼m duy/images/100/0x0/55eaadabf018fbb8f88fc0d5ularÄ±na hitap ederek aktif Ã¶ÄŸrenmeyi tetikler. TTNET Vitaminâ€™in bu Ã¶zellikleri, Ã¶ÄŸrencinin dikkatini Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recine odaklayabilmesini saÄŸlar. Ã–ÄŸrenciyi, kavramlarla konular arasÄ±nda iliÅŸki kurmaya yÃ¶nlendirerek motive eder ve harekete geÃ§irir.Â

BÃ¶ylece, en soyut kavramlar bile, Ã¶ÄŸrenci tarafÄ±ndan kolaylÄ±kla ve kalÄ±cÄ± olarak anlaÅŸÄ±lÄ±r. AyrÄ±ca TTNET Vitamin, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼fredatÄ±yla uyumludur. Ã‡ocuÄŸunuzun okuldaki derslerinde bire bir destekleyicidir.Â Â

Siz de TTNET AvantajlÄ± Paket sahibi olmak iÃ§in hemen tÄ±klayÄ±n...Â 

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