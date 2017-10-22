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TTK ve TKİ sahalarını özel sektöre açıyor

Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
22.10.2017 - 00:57 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) atıl durumda bulunan sahalarını özel sektöre açmaya hazırlanıyor.

Yeni dönemde her iki kurum da sorumluluklarındaki maden ruhsatlarını işleme ve bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye yetkili olacak.

20-30 YIL SONRASI

Torba tasarının önceki günkü görüşmelerinde, TTK ve TKİ’nin sorumluluklarındaki maden ruhsatlarıyla ilgili düzenleme kabul edildi. Buna göre her iki kurumda ruhsatlarını böldükten sonra bu ruhsatları ihale yoluyla devredebilecek. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, her iki kurumun da çok geniş maden sahaları olduğunu ancak hepsini işletemediklerini söyledi. Bazı yerlerin rödovansla verildiğini söyleyen Elvan, “Şu anda 450 bin hektar alan var ve bir ruhsat. Rödovansla verilen yerler çok uzun süreli verilemiyor. Burada rödovanstan farklı olarak çok daha uzun süreli plan ve program yapılabilecek. Aynı şekilde iş güvenliği açısından da yapılan düzenleme, çok daha planlı ve programlı olunmasını sağlıyor. 20-30 yıl sonrasını planlayan bir üretim yapısını kurgulamak istiyoruz” dedi. 3 yıl, 5 yıl gibi süreler için özel sektörün yatırım yapmadığını ifade eden Elvan, şöyle devam etti: “Küçük küçük alanlar oluşturup verelim, ruhsatları satalım gibi bir anlayış yok. 1.5 milyon ton üretim var, ama esasında 1.5 milyar ton rezerv var. Bu kurumları kapatmayacağız. Daha çok istihdam sağlamaya yönelik bir yapı kurmaya çalışıyoruz.”

DENETİM SIKINTILI

Genel Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise, özel sektöre verilecek ruhsatların iş kazaların artmasına neden olacağını savundu. Asıl sorunun denetimlerin yetersizliği olduğunu söyleyen Mutlu, “Aynı gerekçeyle rödovans geldi, ama ölümlü kazaların sonucunda devlet tazminat ödedi. Kurumların zararı engellenemedi, ağır bedeller ödendi. Havzaların bölünmesi de, iş kazalarının artmasına neden olacak, denetimleri yetersizleştirecektir” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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