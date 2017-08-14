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TTGV, sağlık teknolojileri üzerine çalışan girişimlere toplamda 250 bin TL ödül dağıtacak

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 12:20Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:21

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), sağlık teknolojileri (healthtech) üzerine çalışan girişimcilerin projelerinin ticarileşmesi ve büyümesine destek olmak üzere İTÜ ARI Teknokent ile iş birliğine gitti.

Kasım ayında 6’ncısı düzenlenecek “Big Bang” yarışmasında başarılı sağlık teknolojisi girişimlerine toplam 250.000 TL “TTGV Özel Ödülü” verilecek ve toplam 250.000 TL ödül dağıtılacak.

Hedef, Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkisi yüksek sağlık alanında teknoloji geliştiren girişimcilerin fikirlerinin ticari ürünlere dönüşmesinde destek sağlamak.

TTGV “Teknoloji Üreten Bir Türkiye” vizyonunu destekleyecek katma değerli iş, süreç ve ürünler için referans ve kapasite oluşturma faaliyetlerinei 1991 yılından bu yana destekliyor. Kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulan TTGV’nin odak alanları arasında bulunan yer alan ‘sağlık’ teknolojileri alanı ülkemiz için arz tarafında dışa bağımlılığı yüksek olan ancak içinde birçok fırsatı da barındıran stratejik konuma sahip bir alan. 

TTGV, konusunda girişimcilere, yürüttüğü birçok programdan gelen birikimini ilave sanayi ve yatırım ekosistemindeki uzman ağlarına erişim etkinliğini ve bu etkinliğin girişimlere yarar bu alanda faaliyet gösteren nitelikli girişimlere değer sağlayacak şekilde yansıtmayı öngörüyor.

Bilginin ve araştırma sonuçlarının teknoloji ve inovasyon yolu ile ticarileşerek yüksek katma değer içeren ürün ve hizmetlere dönüşmesine ve yenilikçi sağlık teknolojisi girişimlerine destek olan TTGV, İTÜ Çekirdek ile yapacağı ortak çalışmayla, bu alanda sağlık teknolojisi alanında faaliyet gösteren girişimleri 19 Ağustos 2017 tarihine kadar İTÜ Çekirdek’e başvuru yapmaya davet ediyor. Bu sürece katılacak girişimler aynı zamanda İTÜ Çekirdek’in eğitim ve ön kuluçka sürecinden yararlanma ve Big Bang 2017 adayları arasına girme fırsatını da yakalayacak.

 TTGV, sağlık teknolojileri üzerine çalışan girişimlere toplamda 250 bin TL ödül dağıtacak tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: itü , itü çekirdek , TTGV , girişimcilik , kobi haberleri , kobihaberleri
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