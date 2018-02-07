TTB’ye ziyaret

Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Mesele TTB’nin yaptığı açıklama değildir, mesele toplumsal muhalefeti dizayndır. Tüm sesleri susturma, yandaşlaştırma meselesidir” dedi. Bu arada TTB Başkanı Raşit Tükel de dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Meslek örgütlerinin isimlerinde yer alan ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ ismi, Anayasa gereğince bu mesleklerin tüm toplumu kapsayan, kamusal yarar taşıyan hizmetler nedeniyle verilmiştir. Dünyada da bütün hekim birlikleri ülkelerinin adıyla anılır.”