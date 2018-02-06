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    TTB ve TBB'ye: Türk ifadesinin çıkarılması lazım

    ANKARA
    06.02.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) adlarının önünde “Türk” ve “Türkiye” ifadelerine operasyon geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yerli ve milli değil, teröriste yandaş olma durumları var” dediği bu iki meslek örgütünün Bakanlar Kurulu kararıyla kullandıkları bu ifadelerin süratle çıkarılacağının işaretini verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin Meclis grubundan ayrılırken gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yöneticileri hakkında soruşturma açılan TTB’nin kapısına kilit vurulmasını isteyen sözleri anımsatılınca şöyle dedi:

    “Ben onu açıkladım. Bir defa onun başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Çünkü bunların milli, yerli, bu ülkenin şu anda yapmış olduğu vatanı korumayla ilgili mücadelede yanımızda yer alma diye bir durumları yok. Tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Ve bunları tamamen kaldırıp, sadece Türk Tabipleri Birliği değil, her grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı şekilde hukukçular kendi barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür. Ondan sonra da gelip oraya çöreklenme diye bir şey olmaz. Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , ttb , tbb , son dakika
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