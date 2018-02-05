TTB üyesi doktorlar serbest bırakıldı

Doktorlara savcılık sorgusu sırasında, “Afrin operasyonuna karşı mısınız?, PKK-PYD’nin ülkemizi bölme amacıyla gerçekleştirdikleri şiddet ve tehdit içeren eylemlerini kınadınız mı?” soruları yöneltildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütü PKK-PYD’ye karşı Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtına “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından gözaltına alınmıştı. Doktorlardan üçü cuma günü serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel’in de bulunduğu sekiz doktor da dün savcılık ifadeleri için adliyeye sevk edildi.

‘BARIŞI SAVUNUYORUZ’

Doktorlar savunmalarında, açıklamanın terör örgütü PKK’nın çağrısı üzerine yapılmadığını

belirterek şunları kaydetti: “TTB’nin tek bir görüşü vardır ve barış doğrultusundadır. Savaş ve çatışma durumunu desteklemiyoruz ve bundan sonra da desteklemeyiz. Birliğimiz ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık durumlarını ve barış durumlarını tehdit eden ortamların kaldırılmasını talep eder. Bunu tehdit eden bütün unsurların karşısındayız ve şimdiye kadar da yanlarında yer almadık. Biz birlik olarak insanların canı ve sağlığını koruma adına taleplerimizi bildiriyoruz.” Soruşturmayı sürdüren savcı, sekiz doktoru adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Hâkimlik de sekiz doktoru “her ayın birinci pazar günü karakola giderek imza vermeleri” şartıyla serbest bıraktı.

SAVCILIK SORULARI

Doktorlara sorgularında “Savaş halk sağlığı sorunudur derken neyi kastettiniz?”, “PKK-PYD ile irtibatınız var mı?”, “TSK’nın Diyarbakır, Mardin, Nusaybin ve Şırnak’ta halkı PKK zulmünden kurtarmak için gerçekleştirdikleri operasyonlar konusunda düşünceniz nedir?”, “TSK’nın yaptığı operasyonlara ve halen Afrin’de konuşlanıp Kilis ve Hatay halkına attıkları roketlerle tehdit oluşturan PKK-PYD unsularına yönelik TSK’nın meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlara karşı mısınız?” gibi sorular yönetildi.