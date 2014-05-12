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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2014 - 16:53 | Son Güncelleme:

Mutluluğunuzu arttıracak teknoloji fırsatı Samsung markasıyla Türk Telekom’da

TT“Türk Telekom, müşterilerine en uygun fırsatlarla, en yeni cihazları, en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Türk Telekom müşterileri Samsung S3 Mini cep telefonuna 24 ay taahhütle ayda sadece 29,90 TL’den taksitler ile, Samsung T110 tablete ayda 5 TL’den başlayan taksitler ile sahip olabiliyor.

Android işletim sistemine sahip Samsung S3 Mini cep telefonunuz ve Samsung T110 tabletiniz ile internete bağlanarak ister oyun oynayabilir isterseniz de sosyal medyada vakit geçirebilirsiniz.

Samsung S3 Mini Cep Telefonu Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi

Android 4.1 Jelly Bean

İşlemci

1 GHz Çift Çekirdek

Boyutlar

121.55 x 63 x 9.9 mm

Ana Kamera

5MP

Ön Kamera

VGA

GSM 3G, HSUPA

Bellek

8GB Dahili Hafıza

Micro SD

32GB'a kadar arttırılabilir hafıza

Batarya

1500 mAh Pil Kapasitesi

USB Şarj

Var

Samsung T110 Tablet Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi

Android

İşlemci

1.2 GHz Çift Çekirdek

Boyutlar

310 gr ağırlık/ 9.7mm incelik

Ana Kamera

2MP

Wi-Fi b/g/n (2,4 GHz)

Bellek

8GB Dahili Hafıza/1GB Ram

Batarya

3600 mAh Pil Kapasitesi

USB Şarj

Var


Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin; Türk Telekom bayi ve ofislerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya hakkında bilgi almak isteyenler ise 444 1 444 müşteri hizmetlerinden veyawww.turktelekom.com.tr adresinden yararlanabilir.

Kampanya Başlangıç Tarihi: 28.02.2014
Kampanya Bitiş Tarihi: 31.08.2014

Detaylı bilgi için tıklayın.

https://twitter.com/turk_telekom
https://www.facebook.com/TurkTelekom

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