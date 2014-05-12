“Türk Telekom, müşterilerine en uygun fırsatlarla, en yeni cihazları, en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Türk Telekom müşterileri Samsung S3 Mini cep telefonuna 24 ay taahhütle ayda sadece 29,90 TL’den taksitler ile, Samsung T110 tablete ayda 5 TL’den başlayan taksitler ile sahip olabiliyor.
Android işletim sistemine sahip Samsung S3 Mini cep telefonunuz ve Samsung T110 tabletiniz ile internete bağlanarak ister oyun oynayabilir isterseniz de sosyal medyada vakit geçirebilirsiniz.
Samsung S3 Mini Cep Telefonu Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi
Android 4.1 Jelly Bean
İşlemci
1 GHz Çift Çekirdek
Boyutlar
121.55 x 63 x 9.9 mm
Ana Kamera
5MP
Ön Kamera
VGA
Ağ
GSM 3G, HSUPA
Bellek
8GB Dahili Hafıza
Micro SD
32GB'a kadar arttırılabilir hafıza
Batarya
1500 mAh Pil Kapasitesi
USB Şarj
Var
Samsung T110 Tablet Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi
Android
İşlemci
1.2 GHz Çift Çekirdek
Boyutlar
310 gr ağırlık/ 9.7mm incelik
Ana Kamera
2MP
Ağ
Wi-Fi b/g/n (2,4 GHz)
Bellek
8GB Dahili Hafıza/1GB Ram
Batarya
3600 mAh Pil Kapasitesi
USB Şarj
Var
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin; Türk Telekom bayi ve ofislerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya hakkında bilgi almak isteyenler ise 444 1 444 müşteri hizmetlerinden veyawww.turktelekom.com.tr adresinden yararlanabilir.
Kampanya Başlangıç Tarihi: 28.02.2014
Kampanya Bitiş Tarihi: 31.08.2014
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https://twitter.com/turk_telekom
https://www.facebook.com/TurkTelekom
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