TSYD internete bağlan(mı)yor!

Fatih Kaya yazıyor
Gündem, Spor, Dünya, Ekonomi, Magazin, Kültür-Sanat ve diğer her konuda ayrı ayrı organizasyonlar içinde…
Her konferansa, davete, seminere, toplantıya özel olarak davet ediliyor!
Sadece ulus içi değil uluslararası davetler!
Şimdi beni ilgilendiren konuya geliyorum… Ligtv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cem Kurel
yazısında “TSYD internete bağlanıyor”
demiş…
Neden demiş?TSYD 47. Sporun Zirvesi Eğitim Semineri’ne
davet edildiği için…
Ve eklemiş “Ligtv.com.tr ve Ataryemez.com dışında davet alan olmadı”…
Bu nasıl bir internet bağlantısı?
Sayın Kurel hiç yadırgamadın mı?
2 tane site davet edilmiş…
Diğer internet siteleri nerede? Hurriyet.com.tr Spor Müdürü Meriç Tunca’ya
sordum. “Biz davet edildik mi?”…“Hayır. Biz davet edilmedik”…
El insaf be kardeşim…
Madem ‘internet açılımı’
yapacaksınız. Hurriyet.com.tr Spor
neden yok?
Diyelim ki Hürriyet için bir karmaşa var…
Ama öyle bir durum olması söz konusu olamaz…
Çünkü TSYD Başkanı Esat Yılmaer
, Hürriyet Spor eski müdürü…
Burada nasıl bir organizasyon olduğunu gayet iyi biliyor…Hurriyet.com.tr Spor Müdürü Meriç Tunca’dır…
Sorun söyler!
Ben şimdi art niyet arıyorum!
Cem Kurel’e de diyorum ki, Sayın Kurel hiç mi etrafınıza bakmadınız?
Sadece Ligtv.com.tr ve Ataryemez.com’un
davet edilmesi sizi şaşırtmadı mı?Ercan Saatçi’nin Hürriyet Spor Koordinatörlüğüne
getirilme sürecinde takındığınız tavırdan dolayı orada olmuş olmayın sakın?
Kimsenin interneti tanıma gibi bir niyeti yok…
Eğer ki, internet’in tanınması gibi bir durum söz konusu olsaydı…
Ülkenin bir numaralı internet sitesi davet edilirdi…
Sadece Hurriyet.com.tr için olan bir tutum da değil…
Diğer internet siteleri nerede?
Böyle bağlantı mı olur?
Kopuk kardeşim kopuk!
Hoşunuza giden durum nedir?
Çok açık söylüyorum…
Orada olma nedeniniz Ercan Saatçi’ye karşı gösterdiğiniz sert tutum…TSYD sizi ödüllendirdi…
O yüzden internete bağlanan bir şey yok, kendini kandırma!