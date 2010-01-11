TSYD internete bağlan(mı)yor!

Fatih Kaya yazıyor

Gündem, Spor, Dünya, Ekonomi, Magazin, Kültür-Sanat ve diğer her konuda ayrı ayrı organizasyonlar içinde…Her konferansa, davete, seminere, toplantıya özel olarak davet ediliyor!Sadece ulus içi değil uluslararası davetler!Şimdi beni ilgilendiren konuya geliyorum…yazısındademiş…Neden demiş?davet edildiği için…Ve eklemişBu nasıl bir internet bağlantısı?Sayın Kurel hiç yadırgamadın mı?2 tane site davet edilmiş…Diğer internet siteleri nerede?sordum.El insaf be kardeşim…Mademyapacaksınız.neden yok?Diyelim ki Hürriyet için bir karmaşa var…Ama öyle bir durum olması söz konusu olamaz…Çünkü, Hürriyet Spor eski müdürü…Burada nasıl bir organizasyon olduğunu gayet iyi biliyor…Sorun söyler!Ben şimdi art niyet arıyorum!Cem Kurel’e de diyorum ki, Sayın Kurel hiç mi etrafınıza bakmadınız?Sadecedavet edilmesi sizi şaşırtmadı mı?getirilme sürecinde takındığınız tavırdan dolayı orada olmuş olmayın sakın?Kimsenin interneti tanıma gibi bir niyeti yok…Eğer ki, internet’in tanınması gibi bir durum söz konusu olsaydı…Ülkenin bir numaralı internet sitesi davet edilirdi…Sadece Hurriyet.com.tr için olan bir tutum da değil…Diğer internet siteleri nerede?Böyle bağlantı mı olur?Kopuk kardeşim kopuk!Hoşunuza giden durum nedir?Çok açık söylüyorum…Orada olma nedeniniz Ercan Saatçi’ye karşı gösterdiğiniz sert tutum…O yüzden internete bağlanan bir şey yok, kendini kandırma!