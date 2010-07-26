TSYD için gerçek çözüm gerekli

TSYD’nin neden düzenlenmediğini ve kırgınlıklarını güzelce özetlemiş…

Haklı olduğunu düşündüğüm noktalar var…

O’nun peşinden yıllarını bu işe vermiş isimler “yeniden düzenlensin” sesini yükseltmeye başladı…

Fenerbahçe – Galatasaray arasındaki maçın organize edilmesi örnek olarak gösterildi…

Ya da ondan cesaret alındı…

İtiraf etmem gerekir ki iyi yerden yakalandı…

Peki, TSYD Kupasının oynatılması bu kadar kolay mı?

Almanya’da bile ortalığı karıştıracak potansiyele sahip bir kitle var elimizde…

Futbol seyircisinin çok dışında…

Kendi kendini geliştirmiş adeta mutasyona uğramış bir kitle…

Nasıl oldu da böylesine bir seyirci kitlesine kavuştuk…

Sevgili TSYD mensupları hiç düşündü mü?

Spor medyasının kontrolü onların elinin altında değil mi?

O zaman tribün kültürünün gelişmesini neden kendi haline bıraktılar?

Tribünden edilen küfürlerden, atılan yabancı maddeler ile yarılan kafalardan, sahaya atlayan zihniyetten, sokakta yürürken yapılan sözlü tacizden kendilerini hiç sorumlu tutmuyorlar mı?

“TSYD Kupası oynansın”…

Tamam oynansın!

Hadi ikna edin kulüpleri, çıkan olayların sorumlusu da siz olun…

Tabii ki isteyebilirsiniz…

En doğal hakkınız…

Diyelim ki yukarıda sizlere sorduğum tüm soruların cevabını verebiliyorsunuz…

Biz savaştık, tribünde yaşananları en aza indirebilmek için projeler üretip hayata geçirttik…

Sonuç?

“Her şey yolunda, düzelmeler oluyor” diyebiliyor musunuz?

Kupa düzenlenmesi için geçici çözümler üretebilirsiniz...

Karma takımlar, kısa süreli maçlar...

Peki sonrası?

Genel olarak bakıldığında durumdan rahatsız olmuyor musunuz?

Gerçek çözüm doksan dakika "olaysız" kıran kıran maçlar izletmektir...

İğneyi her zaman kendimize çuvaldızı başkasına batırmaya çok meraklıyız…

Ekranda ve basında birkaç ismi ayırarak söylüyorum, kim iyi örnek oldu?

Hangi isimler medyatik olmak uğuruna gerginliğe tavan yaptırdı?

Bugünden itibaren önümüze bir hedef koyun, diyelim ki beş sene futbol seyircisi için kulüplerle iş birliği yapacağız ve gerginliği tamamen bitireceğiz…

Beş senenin sonunda da TSYD Kupası ile startı verelim…

Var mısınız?

“Vermeden almak Allah'a mahsustur!” denir…

Siz de elinizi taşın altına sokun, ondan sonra bir şeyler isteyin…

Öyle değil mi?

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Prof. Dr. Seyhan Hasırcı 16–18 Temmuz günleri arasında düzenlenen Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (Footbol Support Europa FSE) 3. Kongresi’nde Taraftar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu olarak yer aldı…

Ayrıca İspanya’da düzenlenen kongrede Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği, Seyhan Hoca ile birlikte ülkemizi temsil ettiler…

FSE, kesin olarak Kasım veya Aralık ayı içerisinde Türkiye’de sempozyum düzenlenmek istiyor…

Seyhan Hoca, sempozyumu Türkiye’de yaptırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı…

Aranan fırsat bu olabilir…

Hoca’nın tecrübesiyle birlikte çözümleri hazır…

TSYD’nin destek olması gerekiyor…

Dediğim gibi birazda elimizi taşın altına sokalım…

Ondan sonra “kupa” isteyelim…