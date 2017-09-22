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    'TSK'nın elini güçlendirecekse evet deriz'

    ANKARA
    22.09.2017 - 23:36 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:36

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, “Terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) elini güçlendirecekse elbette evet deriz” dedi.

    Altay, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Irak ve Suriye’de yaşananlar, AK Parti’nin 10 yıllık uyguladığı politikaların, vahim, trajik sonuçlarıdır. Tezkere, Türkiye’ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, Türkiye’ye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse hiç şüpheniz olmasın elbette destek vereceğiz. 2014’te bir tezkereye ret oyu verdik. O tezkere Suriye merkezi yönetimini hedef alan, Şam yönetimine savaş ilanı kapsamında bir tezkereydi, ret verdik. Bunun dışında Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesine imkân verecek tezkerelere CHP kabul oyu vermiştir. Bu tezkereyi görmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz için şu anda söyleyebileceğim; terörle mücadelede TSK’nın elini güçlendirecekse evet deriz.”

    Etiketler: CHP , tezkere , gazetehaberleri
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