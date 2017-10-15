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    TSK'nın Afrin'deki hazırlıkları tam gaz sürüyor! Teröristlerle mesafe 3-4 kilometre...

    İDLİB/ANKARA (AA)
    15.10.2017 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor. Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'nin nöbet noktaları bulunuyor.

    İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, iş makineleri TSK unsurlarının bulunduğu noktaları savunmaya uygun hale getirmek için geceleri de çalışıyor. Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD'nin nöbet noktaları bulunuyor.

    TSK, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile Astana'da vardığı anlaşmalar çerçevesinde, perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti.
    Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü içerisinde yer alan TSK unsurları ilk etapta, Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlanmıştı.

    TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.

     

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