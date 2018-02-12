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    TSK'dan Zeytin Dalı harekâtı açıklaması

    AA
    12.02.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    TSK, Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğunu bildirdi. Açıklamada "12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

    TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı harekâtı” kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiği belirtildi.

    Açıklamada “Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

    SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

    DHA'nın haberine göre ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve saldırı girişimlerinde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Cinderes bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristler, güvenlik güçlerince etkisiz hale getiriliyor.

    Terör unsurlarının bulunduğu noktalar, havadan ve karadan da ateş altına alınıyor. TSK’ya ait savaş uçakları havadan, sınır birlikleri ise obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını imha etmeyi sürdürüyor.

     

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    Etiketler: TSK , Afrin harekatı , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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