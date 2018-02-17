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    TSK'dan terör hedeflerine hava harekatı

    AA
    17.02.2018 - 20:30 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi.

    Bu çerçevede Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

    Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

    Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.

    Etiketler: TSK , hava harekatı , terör operasyonu , son dakika
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