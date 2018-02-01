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    TSK'dan son dakika Afrin Harekatı açıklaması

    Uğur ERGAN / ANKARA
    01.02.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790’a çıktı.

    Dün başta Darmık Dağı olmak üzere Afrin’in değişik bölgelerine yönelik operasyonda 78 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay’dan harekatla ilgili yapılan son açıklamada şu bilgiler yer aldı:

    “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

    Etiketler: TSK , afrin harekatı , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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