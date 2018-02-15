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    Asker yaklaştı, teröristler hendek kazıyor! İşte son durum

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

    TSK'dan yapılan son açıklamada, "Zeytin Dalı harekâtı kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, kara ve hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur" denildi. Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre, terör örgütü kritik önemdeki Cinderes’e yığınak ve tahkimat yapıyor. TSK ve ÖSO'nun Cinderes’in eteklerine ulaştığı, bölgeye şehir çatışmalarında eğitimli özel birliklerin sevk edildiği belirtildi.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

    "Zeytin Dalı harekâtı kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, kara ve hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

    Asker yaklaştı, teröristler hendek kazıyor İşte son durum

    AFRİN'İN KAPISINI AÇACAK ANAHTAR, CİNDERES

    Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, TSK ve ÖSO’nun kritik önemdeki Cinderes’in eteklerine ulaştığı, TSK'nın bölgeye daha önce Sur, Cizre ve Nusaybin'de hendek savaşına katılan çok sayıda tecrübeli asker sevk ettiği belirtildi. Afrin merkezini açacak kapının kilidi Cinderes’in, kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kara birlikleri ilerlerken, bölge havadan anlık olarak izleniyor ve analizler sahaya aktarılıyor. Bu bilgilere göre terör örgütü Cinderes’e yığınak ve tahkimat yapıyor. Afrin şehir merkezinden önce burada vurkaç ve sabotajlarla TSK ve ÖSO’ya kayıp verdirme ve engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. Teröristlerin Cinderes’te meskûn mahal çatışmasına girmeyerek ağır kayıp vermekten kaçınacakları ifade ediliyor.

    Asker yaklaştı, teröristler hendek kazıyor İşte son durum

    Bu arada terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı. Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha ediliyor.

    Asker yaklaştı, teröristler hendek kazıyor İşte son durum

     

     

    Etiketler: TSK , Son dakika , Zeytin Dalı Harekatı , terörle mücadele
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