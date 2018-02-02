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    TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 823 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

    Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

    “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur.

    Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

    Etiketler: Son dakika , TSK , Zeytin Dalı Harekatı
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