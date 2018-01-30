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    TSK'dan son dakika Zeytin Dalı harekâtı açıklaması

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında 649 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

     Zeytin Dalı harekâtının 11. gününde TSK'dan yapılan açıklamada 649 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

    TSKdan son dakika Zeytin Dalı harekâtı açıklaması

     

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    Etiketler: Son dakika , Zeytin Dalı Harekatı
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