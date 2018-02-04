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    TSK'dan son dakika açıklaması: 2 şehit 5 yaralı

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 20:55 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 asker şehit oldu 5 asker ise yaralandı.

    TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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    Etiketler: son dakika , TSK , Zeytin Dalı Operasyonu
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