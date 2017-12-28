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    Son dakika: TSK'dan hava harekatı...11 terörist etkisiz hale getirildi

    AA
    28.12.2017 - 07:58 | Son Güncelleme:

    TSK tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Refahiye kırsalına düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

    TSK’dan yapılan açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde hava harekatı düzenlendiği, Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan Refahiye kırsalında 5 olmak üzere toplam 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Harekat kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınakların da tahrip edildiği kaydedildi. Açıklamada harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

     

    Etiketler: pkk operasyonu , sınır ötesi operasyon
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