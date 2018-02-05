TSK'dan İdlib'e dördüncü gözlem noktası

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Astana Görüşmeleri kapsamında, Suriye'de ateşkesin tesisi, gözetim ve devamının sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek amacıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin oluşturulduğu belirtildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, TSK unsurları tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa Bölgesinde, gözlem noktalarından dördüncüsü olan 6 No'lu gözlem noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 7 ve 8 No'lu gözlem noktalarının keşif faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır."