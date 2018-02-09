TSK'dan hava harekatı açıklaması: 19 hedef yok edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin hava sahasının yeniden açılması sonrası yapılan hava tarruzlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. TSK şu açıklamayı yaptı: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

5 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyon yürüttüğü Afrin bölgesinin hava sahası, 3 Şubat’ta Rusya ait jetinin düşürülmesinden bu yana Türk savaş uçakları ve helikopterlerine kapalıydı. Rusya’nın kendi uçaklarına omuzdan atılan füzelere karşı yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma çalışmaları yürütmesi nedeniyle TSK 5 gündür hava harekâtlarına ara vermişti.