TSK'dan 'Burak Akın' hamlesi: Rütbeli askerlerin tamamına FETÖ incelemesi

Sabah'ta yer alan habere göre TSK içindeki Fethullah Gülen cemaati mensuplarına yönelik tasfiye sürüyor. TSK'deki gizli FETÖ üye ve sempatizanlarını belirlemek için tüm rütbelilere yönelik inceleme başlatıldı. Tüm rütbeleri kapsayan çalışma ile askerlerin öğrencilik yılları, komutanları, devreleri, yurtiçi ve dışı görevlendirmeleri, kanaat notları, gittikleri kurslar ve aile çevresi detaylı şekilde soruşturuluyor. Personelin geçmişinde FETÖ izine rastlanırsa ihraç mekanizması devreye girecek.

2016 yılındaki darbe girişiminden hemen sonra FETÖ'ye ilişkin ilk ihraç çalışması yapılmıştı. Tayin ve terfi dönemine de denk gelen bu çalışmayla, 37 bin subayın terfileri durdurulmuş ve dosyaları tek tek elden geçirilmişti. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilenler ise ihraç edilmişti. Geçen hafta FETÖ bağlantısını itiraf eden yüzbaşı Burak Akın örneğinde olduğu gibi halen kritik görevlerde bulunan askerlerin de FETÖ ile bağlantılı çıkması, Genelkurmayı daha kapsamlı bir incelemeye sevk etti. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) masasına komutanlar, görevdeki bütün TSK personelinin dosyalarının yeniden raftan indirilmesi emrini verdi.

GEÇMİŞİ DİDİK DİDİK EDİLECEK

MİT ve Emniyet ile koordineli yürütülen çalışmalarda, askerlerin eğitim hayatı detaylı şekilde araştırılıyor. Bu kapsamda ilkokuldan başlayarak, okuduğu tüm okullar, askeri lise ve harp okulu yılları, sıralı komutanları, tayin yerleri, terfileri, kanaat notları, devreleri, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri ve gittiği kurslar inceleniyor. Ayrıca askerlerin ailesi ve yakın çevresi de araştırılıyor. Okullara hangi yıl aralıklarında gittiği gibi tüm detaylara bakılarak, geçmişinde bir cemaat izi olup olmadığı değerlendiriliyor.

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