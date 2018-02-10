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    TSK'dan Afrin açıklaması: 36 hedef imha edildi, 1141 terörist etkisiz hale getirildi

    Uğur ERGAN / ANKARA
    10.02.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada 36 hedefin vurulduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısının da bin 141 olduğunu duyurdu.

    Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
    “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.141 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

    Etiketler: Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Zeytin Dalı operasyonu , TSK , son dakika
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