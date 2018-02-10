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    TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları: Şehitler ve yaralılar var

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 19:48 | Son Güncelleme:

    TSK'dan yapılan açıklamada Afrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. TSK yaptığı ikinci açıklamada da 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu. Öğlen saatlerinde de ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düşmüştü.

    TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

    Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

    İKİNCİ AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT 4 YARALI

    TSK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

    Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

    Etiketler: TSK , Şehit , Afrin , son dakika
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