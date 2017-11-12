TSKB’nin büyüklüğü 27.2 milyar TL

TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 27.2 milyar TL’ye ulaştı. 2017’nin sonlarına yaklaşırken banka olarak ekonomiye katkılarını artırmaya devam ettiklerini kaydeden TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “İlk dokuz aylık dönemde özel sektör yatırımlarına aktardığımız kredi tutarı 2 milyar ABD dolarını aştı. 2017’nin bankamız ve ülkemiz için olumlu göstergelerle tamamlanacağına inanıyoruz. Ülkemizin kalkınması için değer yaratmaya, reel sektörün gelişimine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.