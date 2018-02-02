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    TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nda ele geçirilen silahları paylaştı

    İHA
    02.02.2018 - 08:25 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden ele geçirilen silahları paylaştı.

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    • Zeytin Dalı Harekâtında ele geçirilen silahlar
    • Zeytin Dalı Harekâtında ele geçirilen silahlar
    • Zeytin Dalı Harekâtında ele geçirilen silahlar
    • Zeytin Dalı Harekâtında ele geçirilen silahlar

    TSK'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:
    "1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası, 3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi,15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı." 

     

     

    Etiketler: TSK , Zeytin Dalı Harekatı , Zeytin Dalı Operasyonu , Afrin , Afrin operasyonu , son dakika
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