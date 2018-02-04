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    ‘TSK ve ÖSO işbirliği elzemdir, yararlıdır’

    Umut ERDEM / MERSİN
    04.02.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin Özgür Suriye Ordusu’na yönelik eleştirilerine sert tepki göstererek, “TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır. Mehmetçiğe doğrudan söz söylemeye korkanlar ÖSO üzerinden sinsi bir oyun tezgâhlamaktadır” dedi.

    1923 toplu açılış ve temel atma töreni için gittiği Mersin’de konuşan Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “Afrin’deki PKK/PYD ve IŞİD terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı harekâtı yerindedir, son derece büyük öneme sahiptir. Ve bu operasyon elbette hukukidir, insanidir, haklıdır ve bölgesel istikrarın korunmasını amaç edinmektedir. ÖSO, Suriye’de Mehmetçikle omuz omuza çarpışan, terör örgütlerine göz açtırmayan, varlık gayesi açık olan bir oluşumdur. Dahası bu yapı içerisinde çok sayıda Türkmen soydaşımız da bulunmaktadır. ÖSO, topraklarını ve Suriyelilerin varlıklarını koruma çabasındadır. ÖSO, Suriyelilerin zulüm ve esaret karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , bahçeli , devlet bahçeli , son dakika
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