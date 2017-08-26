TSK: Son bir haftada 43 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (17-24 Ağustos 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari ve Şırnak) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi. Bu kapsamda;

Şırnak Beytüşşebap (İncebel Kato Dağı), Şırnak Silopi, Şırnak Merkez (Namaz Dağı), Diyarbakır Hani ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda, 43 terörist etkisiz hale getirildi, 17 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 3 adet roketatar, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 27 adet silah; 280 kilogram amonyum nitrat, 5,2 kg C-4 patlayıcı, 35 m patlayıcı fitil, 34 adet el bombası, 3.859 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet antitank mayını, 125 adet fünye, 25 adet roketatar roketi, 21 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet anten, 5 adet el dürbünü, 2 adet fotoğraf makinası, 2 adet kamera, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet termal dürbün, 265 m kablo, 3 adet radyo, 72 adet şarjör, 13 adet telsiz, 33 adet tüp ele geçirildi. 30 adet EYP tespit edilerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 14 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Van Gürpınar, Özlüce Mahallesi mülki sınırlarında tespit edilen ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından takip edilen bomba yüklü bir araca, İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından müdahale edilmesi sonucu çıkan çatışmada, araç içerisinde bulunan 1 terörist vurularak, 1 terörist ise kendisini ve bomba yüklü aracı patlatmak suretiyle etkisiz hale getirildi.

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 100 bin 960 paket kaçak sigara, 214 litre akaryakıt, 200 adet kök kenevir ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 bin 440 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.