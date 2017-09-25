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    TSK jetleri Zap ve Avaşin'i bombaladı

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 08:34 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 09:29

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Bsayan bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

    TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak," 24 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.

    Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

    Etiketler: TSK , hava harekatı , kuzey ırak
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