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    TSK İdlib'deki son durumu açıkladı

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 09:22 | Son Güncelleme:

    TSK, İdlib'deki operasyonla ilgili son bilgileri paylaştı...

    TSK'dan yapılan açıklamada İdlib'deki operasyonla ilgili şu bilgi verildi:

    "Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır.

    13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktasını tesis etmiştir. Diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler"

    BİR HAFTADA 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Öte yandan TSK, son bir hafta içinde ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Ayrıntılar geliyor

     

    Etiketler: son dakika
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