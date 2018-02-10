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    TSK havadan ve karadan dövüyor

    AA
    10.02.2018 - 01:56 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yoğun ateş altına alındı.

    TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, ayrıca bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

    Belirlenen terör hedeflerine savaş uçakları ve tanklardan atışlar yapılıyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

    Havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman sırasında ateşlenen roket ve izli mermiler Kilis sınır bölgesinden de görülebiliyor.

    Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise devam ediyor.

    Etiketler: Afrin , TSK , Kilis , son dakika
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