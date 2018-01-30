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    TSK, Afrin'e havadan bu bildirileri attı...

    ANKARA (AA)
    30.01.2018 - 15:26 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi.

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    • Sınır ve Afrinden son fotoğraflar...
    • Sınır ve Afrinden son fotoğraflar...
    • Sınır ve Afrinden son fotoğraflar...

    TSK, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı. TSK'nın, halka PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye "Besmele" ile başlandı.

    "Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.
    Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

    "Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere."

    TSK, Afrine havadan bu bildirileri attı...

    BAKAN CANİKLİ MİLLETVEKİLLERİNE BİLGİ VERDİ

    Öte yandan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Canikli, "Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

    Canikli, "Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır" dedi.

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    Etiketler: bildiri , son dakika
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