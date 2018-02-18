TSK Afrin'deki son durumu açıkladı

Zeytin Dalı harekâtı dün dördüncü haftayı geride bıraktı. Genelkurmay bu sürenin bilançosunu verdi. Dün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595 olarak açıklandı. Savaş uçakları 674 hedefi imha etti. Çatışmalarda 31 asker şehit oldu, 170 asker yaralandı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD-PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 17’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtardı. Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü unsurlarının ‘Türk Hava Kuvvetleri ve kara birliklerinin sivilleri hedef alarak kimyasal silah kullandığı’ yönünde yaptığı kara propagandanın asılsız olduğunu yineledi.

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Dün bölgede yoğun sis nedeniyle kara birliklerinin ilerleyişi yavaşladı. Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla terör hedeflerine atışlar sürdü. Cinderes ve Raco bölgelerinde yer yer sıcak temas oldu. Buralarda daha önce kurulmuş cepler biraz daha genişletildi. Genelkurmay, Afrin’de ve Hakkâri’de 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Zeytin Dalı harekâtında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin (26) dün şehit oldu. Bursa’daki anne Reyhan ve baba Mustafa Şahin gözyaşına boğuldu. Hakkâri’de ise Çorumlu Uzman Çavuş Mustafa Eker terör örgütü PKK’lılarla çatışmada şehit oldu. TSK dün Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere hava harekâtı düzenlendi.