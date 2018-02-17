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    TSK acı haberi duyurdu! İki asker şehit oldu

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 19:19 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli’de bir asker, Zeytin Dalı Harekatı’nda ise bir asker olmak üzere iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

    TSK'dan yapılan açıklamada, "17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.
    Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

    Etiketler: TSK , Şehit , Zeytin Dalı , son dakika
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