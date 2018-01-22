Truva hamlesi

Komisyon üyesi Serdal Kuyucuoğlu, komisyon olarak eserleri isteyeceklerini belirtirken, hazırlanan taslak raporda “Truva eserlerinin iadesinde, Rusya ile kurulacak diplomatik ve müstesna ilişkiler akabinde, olumlu bir sonuca ulaşılabilir” denildi.



CHP Mersin Milletvekili Kuyucuoğlu, içerisinde ziynet eşyası, altın, Truva tipi kaplar gibi eserlerin bulunduğu hazinenin 1873 yılında Türkiye’den kaçırıldığını anımsattı. Türkiye’nin ise hazinelerin 1990 yılında Moskova Puşkin ve St. Petersburg Hermitage müzelerinde bulunduğunu öğrendiğini kaydeden Kuyucuoğlu, 28 Mayıs 1991’de de girişimde bulunularak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na bir nota verildiğini ancak bir sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.



Kuyucuoğlu, komisyon olarak bu eserleri kayıt altına aldıklarını ve Rusya’dan talep edeceklerini belirtti.



