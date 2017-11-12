Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Truva Atı'ndan düştü, feci şekilde can verdi

    Truva Atı'ndan düştü, feci şekilde can verdi

    İHA
    12.11.2017 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'ye başrolünde Brad Pitt’in oynadığı Troy filminde kullanıldıktan sonra getirilerek kordon boyunda sergilenen 12.6 metre yüksekliğindeki Truva Atı’nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek yaşamını yitirdi.

    Bugün öğle saatlerinde kordon boyunda sergilenen Truva Atı’nın üzerine çıkan Mestan Güney’i farkeden çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

    Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Truva Atı’nın baş kısmına kadar tırmanan Güney, burada tehlikeli hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi. 

    Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen ve “Bana bir şey olmaz” diyen Mestan Güney, 12.6 metre yüksekliğindeki atın üzerinden dengesini kaybetti.

    Bulunduğu yerden inmek isterken eli kayan Güney, 12.6 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Güney, ağır yaralandı. 

    Hastaneye kaldırılan Güney kurtarılamadı. 

    Olayı anlatan görgü tanığı Hayrettin Etik, "Yukarıda bir şeyler konuşuyordu. Hatta buradaki arkadaşlar da itfaiye gelecek diye bağırıyorlardı. İtfaiye gelecek derken, 'bana bir şey olmaz' diye bağırdı. 'Bana bir şey olmaz' deyince bu tarafa doğru geçti. İp koptu orada. İp kopunca yere çakıldı" dedi.

    DAHA ÖNCE İKİ KEZ ÇIKMIŞTI

    Mestan Güney, 2012 yılının Ocak ayında da Çanakkale Valiliği'nden memleketine gitmek için yol parası istemiş, yardım alamayınca Truva Atı'na çıkarak eylem yapmıştı.

    Güney, 2015 yılında da, Truva Atı’nın üstüne yeniden çıkarak gösteri yapmaya çalışmıştı. 

    Truva Atından düştü, feci şekilde can verdi

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri