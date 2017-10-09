Trump’tan yeni Kuzey Kore tweet’i

Trump, “Başkanlar ve onların yönetimleri Kuzey Kore ile 25 yıldır konuşuyor, yapılan anlaşmalar ve harcanan muazzam miktarda para bir işe yaramadı, anlaşmalar daha mürekkepleri kurumadan ihlal edildi, böylece Amerikalı müzakereciler aptal konumuna düşürüldü. Üzgünüm ama sadece bir şey işe yarayacak!” dedi. Ancak Trump bunun ne olduğuna dair daha sonra başka bir tweet atmadı. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson krizin çözümünün Kuzey Kore ile doğrudan iletişim kanalları olduğunu belirtmiş, Trump da yanıt olarak bu yaklaşımın işe yaramayacağını Twitter’dan paylaşmıştı. Daha sonra ABD basınında görüş ayrılığından ötürü Tillerson’ın istifa edeceğine dair haberler çıkınca, ABD Dışişleri Bakanı bir basın toplantısı düzenleyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

KIM, KIZ KARDEŞİNİ TERFİ ETTİRDİ

Öte yandan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, kız kardeşi Kim Yo-jong’u ülkenin en üst düzey karar alma organı politbüroya aldı. Böylece 28 yaşındaki Kim Yo-jong, Kim’in teyzesi Kim Kyong Hee’nin yerini aldı. Kim Kyong Hee, Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il döneminde kilit karar alıcı konumdaydı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nden Kore uzmanı Michael Madden, “Bu, Kim Yo-jong’un makam ve yetkisinin tahmin edilenden çok daha önemli olduğu ve Kim ailesinin gücünün daha artırıldığı anlamına geliyor” dedi. Kim Yo-jong, ülkenin propaganda ve ajitasyon dairesinden sorumluydu.