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    Trump'tan Tillerson'a: IQ testlerini karşılaştıralım

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 16:52 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine ‘moron' dediği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Trump, "(Tillerson) Eğer dediyse, IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim" dedi.

    Trump, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, Tillerson'ın kendisi için ‘moron' dediğine dair iddiaların ‘yalan haber' olduğunu söyledi.

    Rus Sputnik haber ajansının aktardığına göre, Trump yine de bu iddiaların doğru olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, "Eğer bunu yaptıysa, sanırım IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

    Geçen hafta Tillerson, NBC News'te çıkan ve temmuz ayında düzenlenen Pentagon toplantısının ardından Trump için ‘moron' dediğini iddia eden haberleri yalanlamıştı.

    Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Trump'ın ‘akıllı' olduğunu söylemişti. Trump'ın konuyla ilgili açıklaması ise Tillerson ile Beyaz Saray'daki öğle yemeğinden önce geldi.

    'TILLERSON MEMNUN DEĞİL' SÖYLENTİLERİ 

    Trump geçen hafta da Tillerson'ın Kuzey Kore'yle müzakere etme çabalarının ‘zaman kaybı' olduğunu belirtmişti. Bu olayların ardından Twitter'da, Tillerson'ın görevinden memnun olmadığı söylentileri tekrar canlanmıştı. Tillerson ise istifa etme niyetinin olmadığını dile getirmişti.

    Etiketler: ABD , TRUMP , abd başkanı donald trump
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