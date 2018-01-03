Trump'tan tehdit gibi sözler... 'Benim düğmem senin düğmenden büyük'

Trump, “Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar” dedi.

Trump, tweet’lerinde, “Bu gelecek büyük ödemeleri onlara neden yapmalıyız ki?” ifadesini de kullandı.

PAKİSTAN TEPKİ GÖSTERDİ

Pakistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabından Pakistan'ın terörizmle mücadele konusunda ABD'yi kandırdığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Pakistan'da yayın yapan Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Şahid Hakan Abbasi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Komitesi (NSC), Trump'ın Pakistan'ı terörle mücadele konusunda ABD'yi kandırdığı, milyarlarca dolar yardım alıp Afganistan'dan kaçan teröristlere kucak açtığı iddialarına yanıt verdi.

Komite, toplantının ardından yayınladığı bildiride, İslamabad yönetiminin yıllardır terörle büyük ölçüde kendi imkanlarıyla mücadele ettiği, bunun ekonomisine büyük zarar verdiği vurgulandı.

Bildiride, "Dahası Pakistan on binlerce canını terörle mücadeleye kurban vermiştir. Bu, uydurma bir parasal değerle ölçülemeyecek kadar ağır bir bedeldir." ifadesi yer aldı.

Trump'ın yorumlarının, ABD Başkanının ağustos ayında Güney Asya stratejisini duyurmasının ardından iki ülke ilişkilerindeki olumlu seyir göz önüne alındığında şaşırtıcı olduğu vurgulanan bildiride, "ABD Başkanının ifadeleri, olgularla açık şekilde çelişmektedir. Pakistan milletinin on yıllardır ödediği bedelleri inkar eden bu sözler, iki ülke arasında nesiller boyu inşa edilen güvene darbe vurmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump Twitter'daki paylaşımında Pakistan'ın 2002'den bu yana kendilerinden 33 milyar dolar yardım aldığını, bunun karşılığında ise terör konusunda kendilerini aldattığını, aptal yerine koyduğunu, ABD'nin Afganistan'da mücadele ettiği teröristlere kucak açtığını ileri sürmüştü.

BİR SONRAKİ TWEET'İNDE KİM JONG'U HEDEF ALDI

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'i hedef aldı.

Açıklamasında Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." ifadelerini kullandı.

KİM'DEN "NÜKLEER BUTON" TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım 2017'de Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için bir kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

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